На межбанке 22 июня объем торгов долларом уменьшился на $74,9 млн до $184,1 млн

В пятницу, 22 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 74,9 млн долларов по сравнению с 21 июня до 184,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 59,1 млн долларов по сравнению с 21 июня до 240,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после падения в четверг на 13 коп. в пятницу опустился на 6 коп. до уровня 26,20 UAH/USD.