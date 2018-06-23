Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен

Глава правления Швейцарского национального банка (SNB) Томас Мозер (Thomas Moser) назвал базовую технологию криптовалют - блокчейн - слишком примитивной, чтобы рассматривать вопрос о выпуске цифровой валюты, поддерживаемой государством.

В мае Федеральный совет правительства Швейцарии запросил отчет о рисках и возможностях создания и использования цифровой валюты, поддерживаемой правительством. Идея разработать национальную криптовалюту была предложена в феврале председателем Швейцарской фондовой биржи SIX Ромео Лахером (Romeo Lacher), который считает, что контролируемая ЦБ цифровая валюта будет способствовать развитию экономики.

Выступая на конференции Crypto Valley в Цуге, Томас Мозер сравнил технологию в нынешнем виде с бесполезной инновацией наподобие компакт-дисков, существование которых длилось недолго.

«Что-то подобное должно произойти и с Биткоином - люди будут переключатся на что-то новое, если оно работает лучше или дешевле», - уточнил он.

Мозер, который был назначен в совет центрального банка Швейцарии в 2010 году, признал, что технология блокчейна обладает потенциалом, но проявит его только тогда, когда будет «сильно отличаться от того, что она представляет из себя сегодня». Учитывая нынешнее состояние технологии, в ближайшее время Мозер не может представить создание криптовалюты, эмитируемой центральными банками.

По словам члена Швейцарского федерального совета Иоганна Н. Шнайдера-Амманна (Johann N. Schneider-Ammann), когда-нибудь блокчейн проникнет в нашу экономику, но пока страна недостаточно осведомлена о потенциальных рисках, связанных с его использованием.

«Вряд ли кто-то еще сомневается в том, что технология блокчейна проникнет во все сферы нашей экономики».

Однако, он также отметил, что Швейцарии не хватает знаний о новых технологиях, их потенциале и рисках. Чтобы это исправить, необходимо дать толчок этому направлению в сфере образования.

«Мы должны уделять еще больше внимания цифровизации и технологиям в школах. Нам нужно больше ИТ-специалистов (не говоря уже о блокчейн-специалистах). И нам нужно больше исследовательских проектов в этой области».

По мнению Шнайдера, Швейцарии необходимо развивать регулирование в сфере блокчейна, криптовалют и ICO:

«Хорошая экономическая структура не подразумевает полной свободы действий. В новом цифровом мире также необходимо предотвращать злоупотребления. Как и в любом бизнесе, тут необходима правовая определенность, иначе инвестиции начнут замедляться».

В последнее время Швейцарию часто называют «крипто-государством», особенно это касается «крипто-долины» Цуг, где созданы благоприятные условия налогообложения, а также «сбалансированный подход» к токенам, выпускаемым через ICO.