Финансовые новости
- |
- 23.06.18
- |
- 09:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
08:43 23.06.2018 |
Глава правления Швейцарского национального банка (SNB) Томас Мозер (Thomas Moser) назвал базовую технологию криптовалют - блокчейн - слишком примитивной, чтобы рассматривать вопрос о выпуске цифровой валюты, поддерживаемой государством.
В мае Федеральный совет правительства Швейцарии запросил отчет о рисках и возможностях создания и использования цифровой валюты, поддерживаемой правительством. Идея разработать национальную криптовалюту была предложена в феврале председателем Швейцарской фондовой биржи SIX Ромео Лахером (Romeo Lacher), который считает, что контролируемая ЦБ цифровая валюта будет способствовать развитию экономики.
Выступая на конференции Crypto Valley в Цуге, Томас Мозер сравнил технологию в нынешнем виде с бесполезной инновацией наподобие компакт-дисков, существование которых длилось недолго.
«Что-то подобное должно произойти и с Биткоином - люди будут переключатся на что-то новое, если оно работает лучше или дешевле», - уточнил он.
Мозер, который был назначен в совет центрального банка Швейцарии в 2010 году, признал, что технология блокчейна обладает потенциалом, но проявит его только тогда, когда будет «сильно отличаться от того, что она представляет из себя сегодня». Учитывая нынешнее состояние технологии, в ближайшее время Мозер не может представить создание криптовалюты, эмитируемой центральными банками.
По словам члена Швейцарского федерального совета Иоганна Н. Шнайдера-Амманна (Johann N. Schneider-Ammann), когда-нибудь блокчейн проникнет в нашу экономику, но пока страна недостаточно осведомлена о потенциальных рисках, связанных с его использованием.
«Вряд ли кто-то еще сомневается в том, что технология блокчейна проникнет во все сферы нашей экономики».
Однако, он также отметил, что Швейцарии не хватает знаний о новых технологиях, их потенциале и рисках. Чтобы это исправить, необходимо дать толчок этому направлению в сфере образования.
«Мы должны уделять еще больше внимания цифровизации и технологиям в школах. Нам нужно больше ИТ-специалистов (не говоря уже о блокчейн-специалистах). И нам нужно больше исследовательских проектов в этой области».
По мнению Шнайдера, Швейцарии необходимо развивать регулирование в сфере блокчейна, криптовалют и ICO:
«Хорошая экономическая структура не подразумевает полной свободы действий. В новом цифровом мире также необходимо предотвращать злоупотребления. Как и в любом бизнесе, тут необходима правовая определенность, иначе инвестиции начнут замедляться».
В последнее время Швейцарию часто называют «крипто-государством», особенно это касается «крипто-долины» Цуг, где созданы благоприятные условия налогообложения, а также «сбалансированный подход» к токенам, выпускаемым через ICO.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В мае промышленное производство выросло на 2,5%
|Поправка преткновения. Почему Антикоррупционный суд невозможно запустить без скандала
|Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, но блокирует двусторонний саммит
|Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
|SEC получила от клиентов Coinbase жалобы на халатность и мошенничество
|Биржи США преимущественно выросли 22 июня вслед за ценами на нефть
|Курс доллара на межбанке 22 июня откатили и ждут новых вливаний гривны
|Курс доллара снижается 22 июня на фоне укрепления евро
|Индекс ПФТС 22 июня продолжил умеренную восходящую динамику
Это интересно
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее
|Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET
|Смартфон Oppo Find X получил уникальный выдвижной блок камер
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента