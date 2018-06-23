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SEC получила от клиентов Coinbase жалобы на халатность и мошенничество
08:35 23.06.2018 |
Калифорнийское управление бизнес-надзора и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получили список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase, состоящий из 134 страниц. Об этом сообщает Mashable.
Чаще всего клиенты платформы упоминают о случаях необъяснимого исчезновения денег со счетов и отсутствии реакции Coinbase на жалобы трейдеров. Не раз они сталкивались с тем, что попытки связаться с представителями платформы заканчивались формальными отписками с помощью электронных писем.
Один из пользователей сообщил, у него пропали деньги после того, как он перевел $17 тысяч с одного аккаунта Coinbase на другой. Биржа больше месяца не реагировала на его просьбы прояснить ситуацию.
Некоторые считают, что компания намеренно «удерживает» исчезнувшие средства, чтобы инвестировать в другие проекты с целью заработка.
Отметим, в марте пользователи Coinbase подали против компании сразу два коллективных иска - за инсайдерскую торговлю при листинге Bitcoin Cash и нарушение закона штата Калифорния о невостребованном имуществе.
Ранее ForkLog писал, что в июне суд Флориды возобновил рассмотрение иска пользователей Cryptsy против Coinbase, которые обвиняют биржу в отмывании денег.
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