SEC получила от клиентов Coinbase жалобы на халатность и мошенничество

Калифорнийское управление бизнес-надзора и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получили список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase, состоящий из 134 страниц. Об этом сообщает Mashable.

Чаще всего клиенты платформы упоминают о случаях необъяснимого исчезновения денег со счетов и отсутствии реакции Coinbase на жалобы трейдеров. Не раз они сталкивались с тем, что попытки связаться с представителями платформы заканчивались формальными отписками с помощью электронных писем.

Один из пользователей сообщил, у него пропали деньги после того, как он перевел $17 тысяч с одного аккаунта Coinbase на другой. Биржа больше месяца не реагировала на его просьбы прояснить ситуацию.

Некоторые считают, что компания намеренно «удерживает» исчезнувшие средства, чтобы инвестировать в другие проекты с целью заработка.

Отметим, в марте пользователи Coinbase подали против компании сразу два коллективных иска - за инсайдерскую торговлю при листинге Bitcoin Cash и нарушение закона штата Калифорния о невостребованном имуществе.

Ранее ForkLog писал, что в июне суд Флориды возобновил рассмотрение иска пользователей Cryptsy против Coinbase, которые обвиняют биржу в отмывании денег.