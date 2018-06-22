Курс доллара снижается 22 июня на фоне укрепления евро

Курс доллара к мировым валютам опускается в пятницу вечером, оказывает давление на американскую валюту укрепление евро после позитивной статистики по деловой активности в еврозоне, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.19 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1638 доллара за евро с 1,1603 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,97 иены за доллар со 109,99 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 94,7 пункта.

Ранее в пятницу исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 54,8 пункта с 54,1 пункта в мае. Эксперты при этом ожидали снижения, до 53,9 пункта.

Композитные индексы Германии и Франции за отчетный месяц, по предварительной оценке, также выросли, соответственно до 54,2 пункта против значения мая в 53,4 пункта и до 55,6 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее.

На следующей неделе участники рынка ожидают статистику по ВВП США за первый квартал по третьей, окончательной оценке. Аналитики полагают, что рост показателя за период составил 2,2% в годовом выражении, что соответствует второй оценке, согласно первой оценке рост составлял 2,3%.