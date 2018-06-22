На межбанке 21 июня объем торгов долларом увеличился на $96,1 млн до $259 млн

В четверг, 21 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 96,1 млн долларов по сравнению с 20 июня до 259 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 103,2 млн долларов по сравнению с 20 июня до 299,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после осладления в среду на 5 коп. в четверг опустился на 13 коп. до уровня 26,26 UAH/USD.