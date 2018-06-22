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Евро умеренно дорожает 21 июня после новостей по выходу Греции из программы финпомощи
08:37 22.06.2018 |
Курс евро в пятницу утром укрепляется по отношению к доллару после того, как страны Еврогруппы договорились о выходе Греции из программы финансовой помощи, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.10 EET курс евро к доллару рос до 1,162 доллара за евро с 1,1603 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 110,01 иены за доллар со 109,99 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 94,79 пункта.
В центре внимания инвесторов в пятницу оказались новости, связанные с Грецией. Так, министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции в августе из программы финансовой помощи, которые включают снижение долговой нагрузки на страну.
В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал решение ЕС по долгу Греции и намерен оценить эффективность принятых мер, при этом собственную программу кредитования Афин продолжать не планирует.
В то же время участники торгов продолжают следить за ситуацией с торговыми отношениями между США и другими странами мира. ЕК приняла в среду регулирование, направленное на введение дополнительных пошлин на импорт определенных товаров из США в Евросоюз для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции. Меры будут нацелены на список товаров стоимостью 2,8 миллиарда евро и вступают в действие в пятницу, 22 июня.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил в этой связи, что повышение США пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза противоречит логике и историческому партнерству.
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