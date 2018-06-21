Евро 21 июня подешевел до минимума за 11 месяцев из-за возвращения итальянских рисков

Евро в четверг подешевел до минимума за 11 месяцев в паре с долларом в связи с возобновившимися опасениями усиления евроскептиков в Италии.

Между тем доллар дорожает по отношению ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран на фоне вновь усилившихся опасений торговых споров США с Китаем.

Курс евро к доллару составил на 15:00 EET 21 июня $1,1545 по сравнению с $1,1572 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс доллара относительно иены повысился в четверг на 0,2% - до 110,52 иены. Евро в паре с японской нацвалютой потерял 0,1% и стоил 127,58 иены.

Два важных поста в итальянском парламенте заняли лица, ранее выступавшие с призывами отказаться от участия в еврозоне, сообщает агентство Bloomberg. Экономист Альберто Баньяи, автор двух книг о необходимости ликвидации европейского валютного союза, возглавил финансовый комитет Сената Италии. Главный советник партии "Лига" по вопросам экономики Клаудио Борги назначен председателем бюджетного комитета нижней палаты итальянского парламента. "Лига", ориентированная на национализм и консерватизм, входит в правящую коалицию с движением "Пять звезд".

Гособлигации Италии резко подешевели в ходе торгов в четверг, доходность 10-летних бондов поднялась на 17 базисных пунктов. Фондовый индекс FTSE MIB упал на 1,4%.

Фунт стерлингов перешел к росту по отношению к доллару (+0,4%), евро (+0,6%), иене (+0,5%) и другим валютам после того, как сразу трое из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании в четверг высказались за повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта.

Норвежская крона укрепилась до максимума за восемь месяцев, так как ЦБ Норвегии дал сигнал о возможности повышения базовой процентной ставки уже в сентябре. Крона поднялась на 0,8% в паре с евро сразу после заседания Банка Норвегии, но затем рост замедлился до 0,3%.

Венгерский форинт упал в четверг до минимума за три года в паре с евро, так как ранее на этой неделе центральный банк страны дал сигнал о скором завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ сообщил, что не сможет сохранять мягкие условия на всем горизонте прогнозирования, составляющем от пяти до восьми кварталов.

Венгерская нацвалюта подешевела на 0,5%, до 325,41 форинта за евро, приблизившись к рекордному минимуму, зафиксированному в январе 2015 года на уровне 327,57 форинта.