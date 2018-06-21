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На межбанке 20 июня объем торгов долларом уменьшился на $59 млн до $162,9 млн
10:46 21.06.2018 |
В среду, 20 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 59 млн долларов по сравнению с 19 июня до 162,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 75,2 млн долларов по сравнению с 19 июня до 196 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 9 коп. в среду просел на 5 коп. до уровня 26,39 UAH/USD.
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