Финансовые новости
- |
- 21.06.18
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 20 июня банкам депозитные сертификаты на 3 937 млн гривен
09:44 21.06.2018 |
Национальный банк в среду, 20 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 937 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 33 банкам на сумму 3 937 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 443 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 419,939 млрд гривен, что на 15,2% больше, чем за январь-май 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил банкам покупать больше валюты
|Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление
|Неожиданные вечерние продажи экспортеров просадили курс доллара на межбанке 20 июня
|Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 20 июня банкам депозитные сертификаты на 3 937 млн гривен
|НБУ отсрочил введение расчета кредитного риска банками до 20 сентября
|Доллар дорожает 21 июня из-за возобновившихся опасений торговой напряженности
|НБУ разрешил банкам покупать больше валюты
|Золото продолжает дешеветь 21 июня на фоне роста курса доллара к мировым валютам
|Биржи АТР в основном снижаются 21 июня на опасениях торговой войны
Это интересно
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?
|ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
|Представлена новая «восьмерка» BMW