Золото продолжает дешеветь 21 июня на фоне роста курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота продолжает снижаться в четверг утром на фоне удорожания доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 6,8 доллара, или на 0,53% - до 1267,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,45% - до 16,23 доллара за унцию.

В четверг стоимость драгоценного металла остается под давлением со стороны курса американской валюты, который способствовал тому, что по итогам предыдущей торговой сессии золото подешевело до минимального уровня закрытия с 21 декабря 2017 года в 1274,5 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг укрепляется на 0,21% - до 95,25 пункта.

Редактор Sevens Report Тайлер Ричи (Tyler Richey), мнение которого приводит агентство MarketWatch, полагает, что в краткосрочной перспективе именно курс доллара будет оставаться одним из главных факторов для рынка золота.

Поддержку курсу доллара продолжают оказывать опасения относительно торговых отношений США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.