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Депозитные ставки для физлиц 20.06.18
16:59 20.06.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 июня 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|19.06.18
|20.06.18
|19.06.18
|20.06.18
|19.06.18
|20.06.18
|3 месяца
|13.32
|13.32
|2.06
|2.06
|1.10
|1.10
|6 месяцев
|14.10
|14.10
|2.76
|2.76
|1.44
|1.44
|9 месяцев
|14.09
|14.09
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.12
|14.12
|3.33
|3.33
|1.96
|1.96
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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