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Курсы валют по карточным операциям на 20.06.18
11:21 20.06.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 20 июня 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.2500
|26.5252
|30.2500
|30.8642
|4.0300
|4.3000
|ОТП Банк
|26.1500
|26.3500
|30.1900
|30.4400
|Укрсоцбанк
|26.2500
|26.4500
|30.2500
|30.7000
|Ощадбанк
|26.1800
|26.5200
|30.0500
|30.8500
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.3000
|26.5500
|30.2500
|30.9000
|Укрэксимбанк
|26.1500
|26.4700
|30.1900
|30.8200
|Райффайзен Банк Аваль
|26.178
|26.5000
|30.3951
|30.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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