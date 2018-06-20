На межбанке 19 июня объем торгов долларом увеличился на $77,2 млн до $221,9 млн

Во вторник, 19 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 77,2 млн долларов по сравнению с 18 июня до 221,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 84,8 млн долларов по сравнению с 18 июня до 271,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 1 коп. во вторник поднялся на 9 коп. до уровня 26,44 UAH/USD.