Золото дешевеет 20 июня на фоне укрепления доллара из-за торгового конфликта США с КНР

Цена на золото в среду утром снижается на удорожании доллара в связи с нарастанием торговой напряженности в отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.09 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,6 доллара, или на 0,2% - до 1275,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,61% - до 16,34 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04% - до 95,12 пункта, при этом в ходе торгов вторника он поднимался до 95,3 пункта, что является максимумом с июля 2017 года.

Рост курса доллара эксперты объясняют обострением торговой напряженности между США и Китаем, которая стимулирует инфляцию в США из-за более дорогого импорта. Таким образом, растет уверенность инвесторов касательно повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота зависит от динамики курса доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.