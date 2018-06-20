Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее

Майнинг первой криптовалюты потребляет 35 ТВт электричества, что в два раза ниже, чем ранее озвучил разработчик индекса энергопотребления сети биткоин (BECI) Алекс де Фрис. Об этом говорится в опубликованном в июне исследовании компании Coinshares, занимающейся поставкой исследовательских продуктов в сфере криптовалют.

"Наши выводы и результаты в корне противоречат тем, что были представлены Алексом де Фрисом. Полагаю, что его цифры основаны на неверных предположениях, вытекающих из неадекватных исследований», - заявил глава Coinshares и соавтор исследования Кристофер Бендиксен.

Согласно отчету Coinshares, ежегодно хешрейт сети растет примерно на 300%, эффективность чипа увеличивается на 80%, при этом стоимость самого чипа в среднем падает на 50%.

В исследовании также отмечается, что при майнинге биткоина чаще всего используют дешевые возобновляемые источники энергии, в частности, гидроэлектростанции.

"Что касается использования угольных ТЭС в майнинге, то с уверенностью можем сказать, что данное явление не распространено, носит исключительно сезонный характер и имеет место лишь в некоторых регионах Китая", - говорится в отчете.

Напомним, в мае Алекс де Фрис заявил, что до конца 2018 года энергозатраты на майнинг биткоина составят 0,5% от общего потребления планеты.