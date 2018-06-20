Доллар 20 июня стабилизировался в парах с евро, иеной, франком, снижается к остальным валютам G10

Доллар США стабилизировался в парах с евро, японской иеной и швейцарским фраком и перешел к снижению по отношению к остальным валютам ведущих развитых стран (G10) на фоне восстановления аппетита к риску.

Долларовый индекс агентства Bloomberg опустился на 0,2%, тогда как более узкий долларовый индекс ICE практически не меняется.

Евро к 16:15 EET стоил $1,1594 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены составил 110,09 иены против 110,06 иены накануне. Курс евро к японской нацвалюте повысился со 127,55 иены до 127,68 иены.

В 16:30 мск на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия) начнется основная панельная дискуссия о денежно-кредитной политике, в которой в том числе примут участие глава ЕЦБ Марио Драги и председатель Федрезерва Джером Пауэлл.

Во вторник М.Драги пообещал, что ЦБ с осторожностью подойдет к вопросу о выборе времени для подъема базовой процентной ставки.

Фунт поднимается с минимума за семь месяцев в паре с долларом США на сообщениях о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ищет компромисса с руководителями Консервативной партии, несогласными с основной линией правительства по Brexit.

Канадский доллар дешевеет пятую сессию подряд в связи с опасениями, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) прекратит существование в нынешнем виде.