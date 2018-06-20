Взломана крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb

Сегодня ночью, ведущая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb была взломана. Хакерам удалось похитить криптовалюты на сумму около $31 000 000.

По словам портала cointelegraph, ссылающегося на специалистов Sentinel Protocol, специализирующихся на обнаружении такого рода проблем, горячий кошелек был взломан в ночь на 19 июня, а одной из украденных монет является Ripple (XRP).

Сообщается, что взлом произошёл в период между поздним вечером вторника и ранним утром среды по корейскому времени. Все вводы и выводы на данный момент закрыты, средства перемещены на холодный кошелёк, а руководство биржи обещает возместить нанесённый пользователям ущерб.

Отмечается, что это вторая хакерская атака на Корейские биржи за последние время. Ранее нападению взломщиков подверглась биржа Coinrail.