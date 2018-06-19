Министерство финансов 19 июня разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 456,3 млн гривен и валютные бумаги - на 305,1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, размещены бумаги со сроком обращения 77 дней на 130,242 млн гривен под 17,41% годовых, со сроком обращения 161 день - на 955,330 млн гривен под 17,20% годовых и со сроком обращения 287 дней - на 370,733 млн гривен под 17,29% годовых.

Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 252 дня под 5,2% годовых на 161,669 млн долларов, со сроком обращения 364 дня под 5,4% годовых на 60,310 млн долларов и со сроком обращения 693 дня под 5,65% годовых на 83,166 млн долларов.

На последних подобных аукционах по размещению "коротких" долларовых бумаг в конце марта 7-мес. облигации размещались под 5,1% годовых, 10-мес. – под 5,3% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 9 490,518 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.