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Минфин немного повысил ставки по "коротким" валютным ОВГЗ и привлек $305,1 млн и 1,46 млрд грн
18:35 19.06.2018 |
Министерство финансов 19 июня разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 456,3 млн гривен и валютные бумаги - на 305,1 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены бумаги со сроком обращения 77 дней на 130,242 млн гривен под 17,41% годовых, со сроком обращения 161 день - на 955,330 млн гривен под 17,20% годовых и со сроком обращения 287 дней - на 370,733 млн гривен под 17,29% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 252 дня под 5,2% годовых на 161,669 млн долларов, со сроком обращения 364 дня под 5,4% годовых на 60,310 млн долларов и со сроком обращения 693 дня под 5,65% годовых на 83,166 млн долларов.
На последних подобных аукционах по размещению "коротких" долларовых бумаг в конце марта 7-мес. облигации размещались под 5,1% годовых, 10-мес. – под 5,3% годовых.
Всего в госбюджет привлечено 9 490,518 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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