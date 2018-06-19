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Финкомитет рекомендует Раде принять во втором чтении законопроект о валюте
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о валюте.
Соответствующее решение было утверждено комитетом во вторник, передают Українські Новини.
Согласно тексту документа, валютное регулирование в Украине основывается на следующих принципах: гибкий валютный курс; независимость Национального банка в формировании и реализации валютной и монетарной политики; приоритет рыночных инструментов валютного регулирования над административными; свобода осуществления валютных операций; обеспечение стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины.
Согласно законопроекту, валютные операции осуществляются без ограничений, за исключением случаев введения Национальным банком в соответствии с этим законом мер защиты.
Валютные операции осуществляются в соответствии с валютным законодательством.
Отмечается, что в сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины.
Вместе с тем, в законопроекте говорится, что гривна является единственным законным платежным средством в Украине и принимается всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины для проведения расчетов и переводов.
Порядок проведения расчетов по валютным операциям, осуществляемым в иностранной валюте и банковских металлах, определяется Национальным банком.
Согласно 6 статьи законопроекта, торговля валютными ценностями осуществляется на межбанковском валютном рынке Украины.
Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные учреждения в порядке, установленном Национальным банком Украины.
Отмечается, что трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро, подлежит письменному декларированию центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную налоговую и таможенную политику.
Порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций определяется Национальным банком.
Согласно 9 статьи законопроекта, банки осуществляют валютные операции на основании банковской лицензии.
Небанковские финансовые учреждения осуществляют валютные операции на основании лицензии Национального банка на осуществление таких валютных операций: обмен валют (осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме) перевод средств; предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита; факторинг (в части осуществления расчетов на территории Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по операциям с международным факторингом по уступке права требования к должнику-нерезиденту); другие валютные операции, определенные НБУ.
Согласно пункту 3 статьи 9 законопроекта, национальный оператор почтовой связи осуществляет валютные операции на основании лицензии Национального банка на осуществление таких валютных операций: перевод средств; деятельность по обмену валют.
Отмечается, что лицензии Национального банка на осуществление валютных операций действуют бессрочно.
Также, согласно законопроекту, Национальный банк осуществляет валютный контроль за уполномоченными учреждениями.
Согласно пункту 1 статьи 14 законопроекта, в случае нарушения банками валютного законодательства Национальный банк Украины адекватно совершенному нарушению применяет меры воздействия в соответствии с законом Украины "О банках и банковской деятельности".
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о валюте.
Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.
Национальный банк Украины рассчитывает на принятие Радой законопроекта "О валюте" в 2018 году.
9 августа 2017 года Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
2 марта Национальный совет реформ под председательством Президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
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