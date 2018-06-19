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Финкомитет Рады поддержал усиление защиты прав банков
17:06 19.06.2018 |
Парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности единогласно рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №6027-д по восстановлению кредитования.
Национальный банк считает, что принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления кредитования» позволит уменьшить риски для банков при кредитовании.
Законопроект защитит права кредитора-ипотекодержателя, уменьшит возможность уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика, усовершенствует инструменты внесудебного урегулирования.
Банки смогут получать информацию о заемщике, важную для кредитных отношений, а отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным.
В первом чтении законопроект был принят 17 мая.
«Банки будут охотнее предоставлять кредиты клиентам. Кроме того, законопроект №6027-д направлен на облегчение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами. Это в свою очередь даст стимулы для развития экономики», - утверждают в НБУ.
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