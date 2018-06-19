Доллар 19 июня торгуется на максимуме с июля 2017 г на угрозах новых пошлин со стороны США

Доллар торгуется на максимальном уровне с июля прошлого года на угрозах со стороны США ввести новые импортные пошлины против Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 15.15 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,48%, до 95,26 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1538 доллара за евро с 1,1623 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 109,9 иены за доллар со 110,55 иены на прошлых торгах.

Инвесторы наблюдают за эскалацией торгового конфликта между США и КНР. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

В пятницу, 15 июня, Трамп уже ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, на что Китай ответил симметричной мерой.

Курс доллара вырос к корзине валют, поскольку трейдеры реагируют на эскалацию торгового спора США и КНР, который вызывает инфляцию в США из-за более дорогого импорта, увеличивая, таким образом, ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).