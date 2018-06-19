На межбанке 18 июня объем торгов долларом уменьшился на $86,2 млн до $144,7 млн

В понедельник, 18 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 86,2 млн долларов по сравнению с 15 июня до 144,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 82,4 млн долларов по сравнению с 15 июня до 186,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 10 коп. в понедельник повысился на 1 коп. до уровня 26,35 UAH/USD.