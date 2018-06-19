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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.06.18
10:30 19.06.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|13.06
|15.7196
|15.5126
|16.2850
|14.06
|15.7258
|-
|-
|-
|-
|15.5309
|16.4313
|-
|-
|-
|15.06
|15.7286
|15.2534
|15.4333
|18.06
|15.6818
|-
|-
|-
|-
|14.8833
|15.9875
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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