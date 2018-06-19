Цена золота 19 июня увеличивается на росте безрисковых настроений

Цена золота растет во вторник утром, так как участники рынка переходят в безопасные активы на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.03 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 5,1 доллара, или на 0,41%, до 1285,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до 16,47 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Министерство коммерции КНР в ответ на угрозы Вашингтона заявило о готовности принять жесткие ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары.

В минувшую пятницу Трамп уже ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, на что КНР ответила симметричной мерой.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.

Тем не менее, как отмечает в интервью агентству Рейтер аналитик RJO Futures Филипп Стрейбл (Phillip Streible), торговая война может в перспективе негативно сказаться на цене драгметалла. "Торговый спор США и Китая затронул множество сырьевых товаров. Конфликт вызовет побочный эффект и на рынке золота", - отметил эксперт.