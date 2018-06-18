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Курсы валют по карточным операциям на 18.06.18
11:55 18.06.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 18 июня 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.1000
|26.3852
|30.2000
|30.8642
|4.0500
|4.3000
|ОТП Банк
|26.1000
|26.3000
|30.2400
|30.5000
|Укрсоцбанк
|26.1000
|26.3000
|30.1000
|30.6000
|Ощадбанк
|26.0500
|26.3500
|30.1000
|30.8500
|2.8500
|4.6500
|Креди Агриколь Банк
|26.1000
|26.3000
|30.1000
|30.7500
|Укрэксимбанк
|26.0000
|26.3500
|30.1500
|30.7500
|Райффайзен Банк Аваль
|26.1097
|26.3500
|30.3030
|30.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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