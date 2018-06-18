Финансовые новости
- |
- 18.06.18
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 15 июня банкам депозитные сертификаты на 27 572 млн гривен
10:06 18.06.2018 |
Национальный банк в пятницу, 15 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 27 572 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 39 банкам на сумму 6 750 млн гривен и сроком на 12 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,00% годовых 39 банкам на сумму 20 822 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 14 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 500 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 419,939 млрд гривен, что на 15,2% больше, чем за январь-май 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
|Влада оголосить «полювання» на «євробляхи» після зниження ставок розмитнення
|Чем грозит украинскому экспорту новый регламент ЕС
|День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.3293 грн
|Иностранный капитал на страховом рынке Украины усиливает свои позиции
|Евро колеблется к доллару 18 июня на фоне политической неопределенности в ФРГ
|Рынки акций Азии 18 ноября упали на фоне торговых споров США-КНР, Австралия - выросла
|Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
|Большинство банков воспользуется возможностью squeeze-out, прогнозируют в НБУ
Это интересно
|Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников
|Sharp встроит прозрачные NFC-антенны в экраны дисплеев
|Xiaomi Insait Joy - умный футбольный мяч ценой $47 со встроенным процессором и беспроводной зарядкой
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной
|Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями
|Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором