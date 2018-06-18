На межбанке 15 июня объем торгов долларом увеличился на $67 млн до $230,9 млн

В пятницу, 15 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 67 млн долларов по сравнению с 14 июня до 230,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 65 млн долларов по сравнению с 14 июня до 268,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 9 коп. в пятницу вырос на 10 коп. до уровня 26,34 UAH/USD.