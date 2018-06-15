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Представитель SEC поддержал криптовалюты, заявив о бесполезности отнесения их к ценным бумагам
14:46 15.06.2018 |
Рынок криптовалют получил неожиданную поддержку в лице представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Уильяма Хинмана, который высказал предположение о том, что некоторые из цифровых активов могут не подпадать под регулирование SEC.
Официально SEC занимает довольно жесткую позицию в отношении рынка ICO (Initial Coin Offering), взрывной рост которого уже позволил привлечь почти $14 млрд в различные блокчейн-проекты.
По мнению SEC, любая криптовалюта, созданная в результате ICO, должна рассматриваться как ценная бумага и, соответственно, подпадать под действие существующих требований к раскрытию информации и законов о защите инвесторов.
В ходе конференции Yahoo Finance All Markets Summit в Сан-Франциско в четверг У.Хинман, занимающий в SEC пост директора подразделения корпоративных финансов, заявил, что, например, криптовалюта "эфир", по его мнению, не должна рассматриваться, как ценная бумага.
"Насколько я понимаю систему Ethereum и ее децентрализованную структуру, предложение и продажа этой криптовалюты не могут считаться операциями с ценными бумагами", - заявил У.Хинман.
Говоря о криптовалюте биткойн, он отметил, что не видит наличия в системе Bitcoin "некой стороны, действия которой были бы определяющими в этом проекте".
"Сеть, на основе которой функционирует Bitcoin, является децентрализованной уже какое-то время, возможно, с момента запуска проекта. Применение к этой криптовалюте режима раскрытия информации, соответствующего требованиям федерального законодательства для рынка ценных бумаг, вероятно, принесет мало пользы", - сказал У.Хинман.
Текст выступления У.Хинмана на конференции Yahoo Finance опубликован на сайте SEC с традиционной оговоркой, что высказанное в нем мнение не обязательно отражает официальную позицию регулятора.
Тем не менее, евангелисты рынка криптовалют восприняли слова У.Хинмана с огромным энтузиазмом, пишет газета Financial Times.
Марко Сантори, президент крупного разработчика криптовалютных кошельков Blockchain и советник в сфере финансовых технологий Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что высказанная У.Хинманом позиция является "действительно важным делом".
Курс биткойна подскочил на 5% на заявлениях У.Хинмана, стоимость "эфира" - на 15%. В пятницу биткойн торгуется на уровне $6595,57 (-0,6%), эфир - $500,86 (-3,6%), свидетельствуют данные Coindesk.
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