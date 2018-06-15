На межбанке 14 июня объем торгов долларом увеличился на $9,8 млн до $163,9 млн

В четверг, 14 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 9,8 млн долларов по сравнению с 13 июня до 163,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 18,4 млн долларов по сравнению с 13 июня до 203,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 6 коп. в четверг вырос на 9 коп. до уровня 26,24 UAH/USD.