Золото дешевеет 15 июня на укреплении доллара после встречи ЕЦБ

Стоимость золота снижается в пятницу утром, укрепление доллара к евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает удешевление металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.15 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,1 доллара, или на 0,47%, до 1302,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,59%, до 17,16 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 95,09 пункта.

Курс евро к доллару опустился на 2% после заседания ЕЦБ в четверг. Регулятор объявил, что выкуп активов будет продлен в последний раз до конца текущего года, а с октября объем выкупа снизится до 15 миллиардов евро с нынешних 30 миллиардов евро. ЕЦБ также планирует сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.

Укрепление доллара негативно сказывается на стоимости золота, так как в этом случае металл становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также будут следить за новостями по торговым отношениям США и КНР. В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. В ночь на пятницу издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, что президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в 50 миллиардов долларов.

Рост геополитической неопределенности поддерживает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото, поэтому опасения инвесторов в связи с ситуацией в мировой торговле несколько сдерживают удешевление металла.