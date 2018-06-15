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Курс евро колеблется 15 июня после падения на итогах заседания ЕЦБ
09:15 15.06.2018 |
Евро торгуется к доллару без единой динамики в пятницу утром, при этом в четверг евро подешевел на 2% после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 EET курс евро к доллару снижался до 1,1566 доллара за евро с 1,1568 доллара за евро, до заседания регулятора показатель находился на уровне примерно в 1,18 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,87 иены за доллар со 110,63 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 94,93 пункта.
ЕЦБ по итогам заседания, состоявшегося ранее в четверг, объявил о намерении сократить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца текущего года до 15 миллиардов евро в месяц с нынешних 30 миллиардов евро. После этого, как ожидается, покупки будут свернуты.
Регулятор также сообщил, что планирует удерживать ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года. По данным агентства Рейтер, некоторые аналитики ожидают, что фактический срок может оказаться больше, отмечая, что полномочия главы ЕЦБ Марио Драги истекают в октябре 2019 года.
Днем в пятницу инвесторы ожидают статистику по еврозоне. Так, станут известны показатели годовой инфляции региона в мае и его торгового баланса в апреле. Аналитики полагают, что годовая инфляция еврозоны за отчетный месяц, по окончательной оценке, ускорилась до 1,9% с 1,2% в апреле, а профицит внешнеторгового баланса еврозоны сократился до 14,2 миллиарда евро с 26,9 миллиарда евро в марте.
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