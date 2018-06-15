Финансовые новости
- |
- 15.06.18
- |
- 08:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финрегулятор США не считает Ethereum security-токеном
07:54 15.06.2018 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не считает криптовалюту Ethereum security-токеном, предполагающим право на реализацию инвестиционных интересов, заявил глава отдела корпоративных финансов SEС Уильям Хинман в своем выступлении на конференции Yahoo All Markets в Сан-Франциско.
"Основываясь на моем понимании Ethereum, ее сети и ее децентрализованной структуры, текущие операции по купле-продаже этой криптовалюты не являются сделками с ценными бумагами", - сказал представитель SEC.
Хинман подчеркнул, что биткоин также не является security-токеном, тем самым подтвердив заявления других официальных лиц из SEC, звучавшие ранее.
Согласно определению регулятора США, utility-токен используется для приобретения каких-то функций в сервисе и различных видов услуг в проекте, а security-токен - это инвестиционный токен, дающий владельцу право на реализацию инвестиционных интересов. Токены, отнесенные в категорию инвестиционных, подлежат обязательной регистрации в SEC в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ушел из-под ареста. Избавится ли «Газпром» от миллиардных долгов «Нафтогазу»
|Без МВФ: Как Тимошенко с Рабиновичем планируют добить экономику
|Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ, - источник
|В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финрегулятор США не считает Ethereum security-токеном
|Coinbase запустила криптовалютный индексный фонд
|Основные индексы США преимущественно выросли 14 июня на фоне внутренней статистики
|Курс доллара на межбанке вырос из-за закупок Нафтогаза
|Цены на светлые нефтепродукты 14 июня в мелком опте продолжают снижаться
|Украинские биржевые индексы 14 июня продолжили разнонаправленное движение
Это интересно
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП
|Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи