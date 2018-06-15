Финрегулятор США не считает Ethereum security-токеном

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не считает криптовалюту Ethereum security-токеном, предполагающим право на реализацию инвестиционных интересов, заявил глава отдела корпоративных финансов SEС Уильям Хинман в своем выступлении на конференции Yahoo All Markets в Сан-Франциско.

"Основываясь на моем понимании Ethereum, ее сети и ее децентрализованной структуры, текущие операции по купле-продаже этой криптовалюты не являются сделками с ценными бумагами", - сказал представитель SEC.

Хинман подчеркнул, что биткоин также не является security-токеном, тем самым подтвердив заявления других официальных лиц из SEC, звучавшие ранее.

Согласно определению регулятора США, utility-токен используется для приобретения каких-то функций в сервисе и различных видов услуг в проекте, а security-токен - это инвестиционный токен, дающий владельцу право на реализацию инвестиционных интересов. Токены, отнесенные в категорию инвестиционных, подлежат обязательной регистрации в SEC в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.



