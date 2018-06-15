Coinbase запустила криптовалютный индексный фонд

Coinbase открыла свой индексный фонд для аккредитованных американских инвесторов, предоставив им доступ ко всем криптовалютам, торгуемым на ее бирже GDAX. В настоящее время компания работает над «запуском большего количества фондов, которые будут доступны всем инвесторам и охватят более широкий спектр цифровых активов».

Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных компаний, объявила во вторник 12 июня, что Coinbase Index Fund теперь открыт для инвестиций. В марте компания впервые заявила о планах по созданию криптовалютного индексного фонда.

«Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов, когда анонсировали фонд весной этого года», - пишет Рубен Браманатхан (Reuben Bramanathan), руководитель отдела управления активами Coinbase Asset Management. Он уточнил:

«Coinbase Index Fund предоставляет инвесторам доступ ко всем активам, перечисленным на нашей бирже, взвешенным по рыночной капитализации... На этом этапе Coinbase Index Fund открыт только для аккредитованных инвесторов из США. Мы работаем над созданием дополнительных инструментов, которые будут доступны для всех инвесторов и охватят более широкий спектр цифровых активов».

На сайте компании отмечается, что «наше видение заключается в том, чтобы сделать инвестирование в цифровые активы доступным для всех». Кроме того, компания подчеркнула, что «начинает работу, необходимую для предоставления доступа к индексным фондам всем американским инвесторам», а не только аккредитованным. В фирме также отметили, что «в будущем надеются предложить инвестирование в индексы клиентам не только в США, но и по всему миру».

О фонде

Coinbase Index Fund - «частный фонд, отслеживающий индекс Coinbase Index (Fixed Supply)», который является показателем общей эффективности криптовалют, перечисленных на бирже Coinbase GDAX.

Минимальная сумма инвестиций в фонд составляет $250 000, а максимальная - $20 миллионов. Ежегодный управленческий гонорар фонда составляет 2%.

«Активы взвешены по рыночной капитализации. Уровень индекса учитывает продолжающийся рост предложения каждого актива, а не только изменение цены», - отметили в компании, добавив, что индекс «восстанавливается каждый раз, когда новый актив появляется на GDAX», как например во время недавнего добавления ETC.

Текущие показатели составляют 61,47% BTC, 27,17% ETH, 8,22% BCH и 3,14% LTC. В скором времени фонд будет перебалансирован для включения ETC.

Кроме того, в Coinbase отмечают, что «в отличие от активно управляемых инвестиционных фондов», управляющий индексного фонда «не продает активы таким образом и не нацеливается на конкретное распределение для любого актива».