Курс евро упал на 1% к доллару и иене после заседания ЕЦБ, выступления Драги

Евро резко дешевеет относительно доллара США и иены после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было объявлено, что ключевые процентные ставки могут остаться неизменными по крайней мере до конца лета 2019 года.

"Курс евро пошел вниз, поскольку прогнозы ЕЦБ в отношении ставки исключают возможность ее повышения в июне 2019 года, поэтому рынкам придется пересматривать ожидания", - цитирует MarketWatch аналитика TD Securities Жака Дугласа.

Заявления главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания усугубили ослабление европейской валюты.

Он отметил, что замедление экономического подъема в еврозоне в начале 2018 года отчасти связано с временными факторами как на внутреннем, так и на глобальном рынке, и в некоторых странах региона тенденция к ослаблению роста может сохраниться и во втором квартале текущего года.

Таким образом, говоря о планах подъема ставки, ЕЦБ не хотел бы недооценивать риски для экономического прогноза, заявил М.Драги.

ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%, сохранив, при этом неизменными прогнозы на следующие два года.

Европейский Центробанк также объявил в четверг, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) общим объемом 2,4 трлн евро с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.

ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе Центробанка.

Курс евро к доллару США упал в ходе торгов на 1% - до $1,1674. При сохранении такой динамики до закрытия рынка ослабление евро относительно доллара в четверг может стать самым существенным с 26 октября.

Стоимость евро относительно иены также уменьшилась на 1%, до 128,75 иены.

Пара доллар/иена стабильна на уровне 110,34 иены.

Теперь рынок ждет заседания Банка Японии, которое завершится в пятницу. Большинство экспертов полагает, что японский ЦБ сохранит неизменной кредитно-денежную политику.