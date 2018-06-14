Курс евро упал на 1% к доллару и иене после заседания ЕЦБ, выступления Драги

"Курс евро пошел вниз, поскольку прогнозы ЕЦБ в отношении ставки исключают возможность ее повышения в июне 2019 года, поэтому рынкам придется пересматривать ожидания", - цитирует MarketWatch аналитика TD Securities Жака Дугласа.
Заявления главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания усугубили ослабление европейской валюты.
Он отметил, что замедление экономического подъема в еврозоне в начале 2018 года отчасти связано с временными факторами как на внутреннем, так и на глобальном рынке, и в некоторых странах региона тенденция к ослаблению роста может сохраниться и во втором квартале текущего года.
Таким образом, говоря о планах подъема ставки, ЕЦБ не хотел бы недооценивать риски для экономического прогноза, заявил М.Драги.
ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%, сохранив, при этом неизменными прогнозы на следующие два года.
Европейский Центробанк также объявил в четверг, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) общим объемом 2,4 трлн евро с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.
ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе Центробанка.
Курс евро к доллару США упал в ходе торгов на 1% - до $1,1674. При сохранении такой динамики до закрытия рынка ослабление евро относительно доллара в четверг может стать самым существенным с 26 октября.
Стоимость евро относительно иены также уменьшилась на 1%, до 128,75 иены.
Пара доллар/иена стабильна на уровне 110,34 иены.
Теперь рынок ждет заседания Банка Японии, которое завершится в пятницу. Большинство экспертов полагает, что японский ЦБ сохранит неизменной кредитно-денежную политику.