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Депозитные ставки для физлиц 14.06.18
16:31 14.06.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 июня 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|13.06.18
|14.06.18
|13.06.18
|14.06.18
|13.06.18
|14.06.18
|3 месяца
|13.34
|13.31
|2.07
|2.02
|1.12
|1.08
|6 месяцев
|14.12
|14.10
|2.77
|2.27
|1.45
|1.45
|9 месяцев
|14.13
|14.13
|3.06
|3.06
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.11
|14.05
|3.34
|3.30
|1.97
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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