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ЕЦБ будет удерживать ставки неизменными до конца лета 2019г, завершит выкуп облигаций в декабре
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.
Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Решения совпали с ожиданиями рынка.
ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.
Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.
ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе.
"В любом случае реинвестирование будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности и достаточной степени кредитно-денежного стимулирования", - отмечают в ЕЦБ.
"Ключевые ставки останутся на прежних уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, или столь долго, сколько потребуется для того, чтобы динамика инфляции соответствовала текущим ожиданиям устойчивой корректировки", - говорится в пресс-релизе.
"Решения, принятые ЕЦБ в четверг, позволяют сохранить достаточную степень монетарного стимулирования, которая обеспечит устойчивое движение инфляции к уровню чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в сообщении Центробанка.
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