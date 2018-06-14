Финансовые новости
- |
- 14.06.18
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кредитоспособность финучреждений может снизиться из-за фьючерсов на биткоин
14:08 14.06.2018 |
Волатильность биткоина может негативно отразиться на кредитоспособности финансовых учреждений, занимающихся клирингом фьючерсов на биткоин. Опасения на этот счет высказали крупнейшие рейтинговые агентства Standard & Poor's, Moody's и Fitch, пишет Risk.net.
В случае роста объема торгов по фьючерсам, представленных на американских торговых площадках CME и CBOE, агентства могут снизить кредитные рейтинги, сотрудничающих с ними банков.
«Рынок может не уделять должного внимания влиянию фьючерсных торгов на рейтинги, однако если значимость этого инструмента возрастет, мы можем углубить диалог с банками», - заявил глава Fitch Ratings по небанковским финансовым учреждениям Натан Фландерс.
В свою очередь, управляющий директор Moody's Ана Арсов также сообщила, что ее компания будет рассматривать клиринг фьючерсов на биткоин как негативный фактор в процессе оценки банков.
«Как и с любым другим рискованным классом активов, мы будем рассматривать этот фактор как отрицательный при составлении рейтинга. Впрочем, мы не считаем этот риск необратимым», - заявила она.
С ней согласен и директор Standard & Poor's по оценке финансовых учреждений Тьерри Грюнспан, который хотя и не исключил наличие риска в криптовалютных деривативах, все же назвал его «очень отдаленным».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без МВФ: Как Тимошенко с Рабиновичем планируют добить экономику
ТОП-НОВОСТИ
|Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ, - источник
|В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17
|Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу
|Курс доллара на межбанке неожиданно подняли и рисуют новые сценарии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинские биржевые индексы 14 июня продолжили разнонаправленное движение
|Страховыми услугами посевов и урожая не пользуются 85% опрошенных аграриев - исследование УКАБ
|Курс евро упал на 1% к доллару и иене после заседания ЕЦБ, выступления Драги
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 июня составил 26.2197 грн
|Депутаты предлагают разрешить компаниям по страхованию жизни привлекать платежи в валюте
|Депозитные ставки для физлиц 14.06.18
Это интересно
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП
|Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи