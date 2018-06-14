Кредитоспособность финучреждений может снизиться из-за фьючерсов на биткоин

Волатильность биткоина может негативно отразиться на кредитоспособности финансовых учреждений, занимающихся клирингом фьючерсов на биткоин. Опасения на этот счет высказали крупнейшие рейтинговые агентства Standard & Poor's, Moody's и Fitch, пишет Risk.net.

В случае роста объема торгов по фьючерсам, представленных на американских торговых площадках CME и CBOE, агентства могут снизить кредитные рейтинги, сотрудничающих с ними банков.

«Рынок может не уделять должного внимания влиянию фьючерсных торгов на рейтинги, однако если значимость этого инструмента возрастет, мы можем углубить диалог с банками», - заявил глава Fitch Ratings по небанковским финансовым учреждениям Натан Фландерс.

В свою очередь, управляющий директор Moody's Ана Арсов также сообщила, что ее компания будет рассматривать клиринг фьючерсов на биткоин как негативный фактор в процессе оценки банков.

«Как и с любым другим рискованным классом активов, мы будем рассматривать этот фактор как отрицательный при составлении рейтинга. Впрочем, мы не считаем этот риск необратимым», - заявила она.

С ней согласен и директор Standard & Poor's по оценке финансовых учреждений Тьерри Грюнспан, который хотя и не исключил наличие риска в криптовалютных деривативах, все же назвал его «очень отдаленным».



