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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2118 грн
13:04 14.06.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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14.06.2018
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13.06.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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2
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2.00
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26.1700
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26.1093
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11:00
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24
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19.10
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26.1780
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26.1113
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11:30
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60
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38.70
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26.1876
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26.1147
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12:00
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120
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57.80
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26.1998
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26.1171
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12:30
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214
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112.34
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26.2198
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26.1195
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13:00
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310
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203.30
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26.2118
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16:00
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26.1284
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26.1242
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