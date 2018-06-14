На межбанке 13 июня объем торгов долларом увеличился на $10,1 млн до $154,1 млн

В среду, 13 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 10,1 млн долларов по сравнению с 12 июня до 154,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 12,8 млн долларов по сравнению с 12 июня до 185,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду вырос на 6 коп. до уровня 26,15 UAH/USD.