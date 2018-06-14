Доллар дешевеет 14 июня на оценке инвесторами причин возможных новых повышений ставки ФРС

Доллар дешевеет к основным мировым валютам несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду вечером повысила свою ключевую ставку и увеличила ожидания общего количества таких повышений с трех до четырех в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EET курс евро к доллару рос до 1,1808 доллара за евро с 1,1791 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 110,09 иены за доллар со 110,34 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,3%, до 93,44 пункта.

Вечером в среду завершилось двухдневное заседание Федрезерва, по его итогам регулятор ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 п.п., до 1,75-2% годовых, при этом теперь ФРС предполагает провести четыре повышения ставки в текущем году, то есть еще два до конца года.

Риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на американской экономике, которая демонстрирует прекрасные результаты, заявил в ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

"Федрезерв немного более "ястребиный". Но в то же время регулятор повышает ставку из-за сильной экономики, а не потому что необходимо сдерживать инфляцию", - цитирует агентство Рейтер слова старшего макроэкономического стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикавы (Masayuki Kichikawa).

Теперь инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее в четверг. Аналитики ожидают сокращения объемов выкупа активов после "ястребиных" комментариев главного экономиста ЕЦБ Питера Прета.