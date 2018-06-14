В Индии могут снять ограничения на операции с криптовалютами

Введенные Резервным банком Индии ограничения на операции с цифровыми активами могут быть сняты в ближайшее время. Об этом сообщает The Economic Times.

Как отмечает издание, специальная правительственная комиссия выступила против запрета криптовалют в стране. В целом же, власти Индии могут разрешить обращение криптовалют, однако «с некоторыми оговорками».

Связанные с криптовалютами компании, пострадавшие из-за решения индийского центробанка, намерены оспорить его в Верховном суде 20 июля.

«Они выпустили этот за­прет, который имеет колоссальные последствия, без какого-либо исследования, и это выглядит как очень поверхностное решение. Есть другие страны, где тоже существуют сомнения по поводу таких валют, но никто из них не вводит за­пре­ты», - отметил глава индийской криптовалютной биржи WazirX Нишал Шетти.

Таким образом, правительственная группа и ряд криптовалютных компаний не поддерживают решение Резервного банка Индии, поскольку убеждены, что оно было принято без каких-либо исследований отрасли. В свою очередь, представители Центробанка до сих пор так и не смогли внятно объяснить, почему заблокировали банковские счета криптовалютных бирж.



