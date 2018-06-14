Глава Ripple: биткоин фактически контролируется Китаем

Биткоин находится под контролем Китая из-за того, что в стране расположены крупнейшие майнинг-пулы по его добыче. Об этом заявил CEO Ripple Брэд Гарлингхаус, пишет TheStreet.

По его словам, ни одна крупная экономика не позволит, чтобы биткоин стал единой мировой валютой.

«Откуда нам знать, что Китай не вмешается? Сколько стран хочет пользоваться деньгами, которые контролирует Китай? Этого не произойдёт», - заявил он.

Отметим, китайские майнинг-пулы BTC.com, Antpool, F2Pool и BTC.TOP контролируют 59,7% хэшрейта сети биткоина.

Брэд Гарлингхаус считает, что биткоин не стал универсальным средством от всех проблем.

«На проведение платежа в сети биткоина требуется 45 минут, в сети Ripple это может занять четыре секунды. Банки будут использовать то, что эффективно и дешевле. Если вы поставите лучший товар по лучшей цене, банки будут использовать его», - заявил глава Ripple.

Он также высказал мнение, что блокчейн не разрушит банки, а наоборот будет играть важную роль в финансовой экосистеме в ближайшем будущем.



