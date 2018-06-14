Финансовые новости
- |
- 14.06.18
- |
- 02:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гривна — мировой лидер по темпам укрепления — Bloomberg
23:50 13.06.2018 |
Гривна возглавила список валют, наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.
Об этом говорится в статье Bloomberg.
По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.
По словам заместителя председателя Нацбанка Олега чури, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парубий рассказал, когда Украинская церковь может получить Томос
|Украинский бизнес хотят отвязать от кассовых аппаратов соратников Януковича
|Денежная масса в Украине в мае возросла на 0,5% - НБУ
|НБУ сохранил требование к обязательной продаже поступлений валюты в размере 50%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке неожиданно подняли и рисуют новые сценарии
|Гривна — мировой лидер по темпам укрепления — Bloomberg
|ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку до 1,75-2%
|Фондовые индексы Украины 13 июня продолжили разнонаправленное движение
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 13 июня составил 26.1242 грн
|Депозитные ставки для физлиц 13.06.18
|Денежная масса в Украине в мае возросла на 0,5% - НБУ
Это интересно
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи
|Nissan откажется от дизелей
|Министерство торговли США разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний
|Чистый убыток Xiaomi в первом квартале превысил 1 млрд долларов
|К 2025 году каждый третий новый автомобиль Volvo получит систему самоуправления
|10 профессий, востребованных в цифровой экономике