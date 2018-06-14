ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку до 1,75-2%

Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания в среду, 13 июня, сообщила о решении повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75 - 2,0 процента. В текущем году это уже второе повышение ставки. В марте планка поднялась на 0,25 процентного пункта - до 1,5 - 1,75 процента годовых.

ФРС сообщила, что прогнозирует четыре повышения ставки в 2018 году (включая мартовское и нынешнее) - до среднего уровня в 2,375%, хотя ранее предполагалось три повышения.

Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП США в 2018 году с 2,7% до 2,8%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 2,1% с 1,9%. Прогноз по безработице снижен до 3,6% с 3,8%.

Отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC): теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году.