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НБУ продал 12 июня банкам депозитные сертификаты на 14 200 млн гривен
10:36 13.06.2018 |
Национальный банк во вторник, 12 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 200 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 31 банку на сумму 3 174 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,00% годовых 35 банкам на сумму 11 026 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 11 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 009 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 119,438 млрд гривен, что на 15,6% больше, чем за январь-апрель 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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