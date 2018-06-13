На межбанке 12 июня объем торгов долларом увеличился на $7,4 млн до $144 млн

Во вторник, 12 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 7,4 млн долларов по сравнению с 11 июня до 144 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 7,2 млн долларов по сравнению с 11 июня до 172,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 6 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до уровня 26,09 UAH.