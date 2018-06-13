Доллар 13 июня торгуется разнонаправленно к иене и евро в ожидании итогов заседания ФРС

Курс доллара растет к иене и снижается к евро в ожидании объявления итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 EET курс евро к доллару рос до 1,1763 доллара за евро с 1,1745 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,55 иены за доллар со 110,37 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 93,79 пункта.

Федрезерв объявит итоги двухдневного заседания по монетарной политике позднее в среду. Кроме того, после оглашения решения состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики считают, что по итогам июньского заседания ставка будет повышена до 1,75-2%. В 2018 году американский регулятор пока повышал ставку один раз, в марте - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых.

"При ожидаемом повышении ставки инвесторы сосредоточены на формулировках заявления ФРС, экономических прогнозах и пресс-конференции для прояснения ситуации по поводу дальнейших темпов повышения процентной ставки", - приводит агентство Франс Пресс мнение старшего экономиста St. George Bank в Сиднее Джо Хортона (Jo Horton).