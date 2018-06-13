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FATF разработает единые правила для биткоин-бирж во всем мире
09:06 13.06.2018 |
Межправительственная организация FATF, основной деятельностью которой заявлена борьба с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для криптовалютных бирж. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление неназванного японского чиновника.
По информации агентства, 24 июня члены FATF обсудят эффективность правил, их применимость к новым биржам и принципы реализации требований в странах, где криптовалюты попали под запрет.
В настоящее время криптобиржи следуют необязательным рекомендациям, подразумевающим регистрацию и раскрытие информации о подозрительной деятельности. При этом каждое государство самостоятельно решает, в какой степени регулировать криптовалютные компании.
Отметим, что правительство Японии, которое в апреле 2017 года признало биткоин законным платежным средством, намерено установить обязательные наднациональные правила для регулирования криптобирж не позднее 2019 года.
Напомним, в конце февраля представители FATF сообщили о планах по запуску программ по исследованию рисков использования криптовалют в качестве инструмента отмывания денег.
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