НБУ: Значительные юридические риски - главное препятствие для восстановления корпоративного кредитования

"В течение последних трех лет финансовое состояние бизнеса улучшалось, рентабельность в реальном секторе уже превышает докризисный уровень. Однако кардинальных изменений качества корпоративных кредитных портфелей не наблюдается. Несмотря на ряд успешно проведенных банками реструктуризаций проблемной задолженности, доля неработающих кредитов в большинстве секторов экономики осталась на уровне конца марта 2017 года", - говорится в сообщении НБУ.

Проблема неработающих кредитов присуща большим заемщикам и крупнейшим бизнес-группам. Отдельные группы и дальше не обслуживают собственные долги, даже если их финансовое состояние существенно улучшается.

"Слабая судебная система и отсутствие действенного законодательного механизма решения проблем с неработающими долгами формируют высокий уровень недоверия между банками и компаниями реального сектора. Это заставляет банки очень осторожно оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков", - считают в НБУ.

Впрочем, банки охотно кредитуют качественных заемщиков: по оценкам НБУ, кредиты компаниям, которые не допускали дефолты, растут темпами 20% г/г.

В I полугодии состоялось несколько весомых изменений в регуляторной среде.

Верховная Рада приняла закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ.

Кроме того, сделаны первые шаги в реформировании корпоративного управления в банках, в частности усилена роль независимых членов наблюдательных советов.

Следующим шагом должно стать принятие Верховной Радой законов, необходимых для возобновления кредитования и устойчивого функционирования банковского сектора, в частности:

1) о совершенствовании функционирования финансового сектора (изменит стандарты корпоративного управления в государственных банках);

2) о валюте;

3) о возобновлении кредитования;

4) о банкротстве;

5) о защите прав потребителей финансовых услуг;6) о консолидации регулированию рынка финансовых услуг.