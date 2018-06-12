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НБУ: Значительные юридические риски - главное препятствие для восстановления корпоративного кредитования
"В течение последних трех лет финансовое состояние бизнеса улучшалось, рентабельность в реальном секторе уже превышает докризисный уровень. Однако кардинальных изменений качества корпоративных кредитных портфелей не наблюдается. Несмотря на ряд успешно проведенных банками реструктуризаций проблемной задолженности, доля неработающих кредитов в большинстве секторов экономики осталась на уровне конца марта 2017 года", - говорится в сообщении НБУ.
Проблема неработающих кредитов присуща большим заемщикам и крупнейшим бизнес-группам. Отдельные группы и дальше не обслуживают собственные долги, даже если их финансовое состояние существенно улучшается.
"Слабая судебная система и отсутствие действенного законодательного механизма решения проблем с неработающими долгами формируют высокий уровень недоверия между банками и компаниями реального сектора. Это заставляет банки очень осторожно оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков", - считают в НБУ.
Впрочем, банки охотно кредитуют качественных заемщиков: по оценкам НБУ, кредиты компаниям, которые не допускали дефолты, растут темпами 20% г/г.
В I полугодии состоялось несколько весомых изменений в регуляторной среде.
Верховная Рада приняла закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ.
Кроме того, сделаны первые шаги в реформировании корпоративного управления в банках, в частности усилена роль независимых членов наблюдательных советов.
Следующим шагом должно стать принятие Верховной Радой законов, необходимых для возобновления кредитования и устойчивого функционирования банковского сектора, в частности:
1) о совершенствовании функционирования финансового сектора (изменит стандарты корпоративного управления в государственных банках);
2) о валюте;
3) о возобновлении кредитования;
4) о банкротстве;
5) о защите прав потребителей финансовых услуг;6) о консолидации регулированию рынка финансовых услуг.
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