Встреча Трампа и Ким Чен Ына не повлияла на финансовые рынки — Bloomberg

Первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не повлияла на динамику финансовых рынков.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Несмотря на такое ​​историческое событие, рынки особо не отреагировали. В частности потому, что риск глобального военного конфликта уже был исключен накануне", - сообщил Гухун Квон, сопредседатель корейского исследовательского центра при Goldman Sachs Group Inc.

В то же время, некоторые аналитики сообщают, что для адекватной реакции рынков на данное событие не хватает определенных деталей соглашения, которое заключили лидеры двух государств.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.